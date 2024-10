Ewa Zajączkowska-Hernik: To był bardzo chaotyczny rok. Konstytucja została schowana do kąta

Ewa Zajączkowska-Hernik: Prawo do azylu do tylko część strategii rządu

Podczas rozmowy Ewa Zajączkowska-Hernik odniosła się także do tego, że Donald Tusk w czasie konwencji KO mówił o nowej strategii migracyjnej rządu, której elementem miałoby być „czasowe zawieszenie terytorialnego prawa do azylu”. Premier mówił też m.in. że Polska „nie będzie wdrażać europejskich pomysłów godzących w bezpieczeństwo Polski, jak pakt migracyjny”. Jak mówiła europosłanka, kwestia azylu to tylko "zasłona dymna" przed innymi rozwiązaniami, które szykuje rząd.

– Mówiąc o tym czasowym zawieszeniu prawa do azylu zapominamy, czego dotyczy ta strategia migracyjna, która na przykład zakłada powstanie 49 centrów integracji cudzoziemców, które mają być tworzone przez Urzędy Marszałkowskie. I prawda jest taka, że jeżeli jako Polacy pozwolimy na to, by takie centra integracji cudzoziemców powstały na terenie Polski, to w zasadzie sprawa jest pozamiatana – powiedziała polityk Konfederacji. Jak dodała, „każdy imigrant będzie miał prawo do osobistego asystenta na koszt polskiego podatnika".

– Również kłamstwem jest, że fundusze na centra integracji cudzoziemców będą pochodzić z tzw. funduszu azylu migracji i integracji. Tusk zapomina dodać, że w latach 2021–2027 Polska na ten konkretny fundusz przeznaczy około 60 milionów euro, więc tak naprawdę sfinansujemy sobie sami to, że na naszym terenie powstaną takie centra integracji. Ja się całkowicie zgadzam, że my potrzebujemy rąk do pracy – do prac sezonowych oczywiście potrzebujemy rąk. Tylko to powinno polegać też jeszcze na innym mechanizmie, przede wszystkim na mechanizmie kontroli. Jeżeli wpuszczamy kogoś do naszego państwa skontrolujmy kim ten ktoś jest – oceniła Ewa Zajączkowska-Hernik.