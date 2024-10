Marsz Niepodległości 2024. Ratusz nie zgadza się na 16-dniowe zgromadzenie

Ratusz odmawia stowarzyszeniu Marsz Niepodległości. Podaje powody

Ratusz zwrócił się o ocenę wydarzenia do Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i ZTM. Służby zauważyły, że planowane łączne na 16 dni wydarzenia znacznie utrudnią funkcjonowanie stolicy i mogą doprowadzić do paraliżu miasta.



Odmowę zgody na plany zgłoszone przez stowarzyszenie Marsz Niepodległości, Ratusz uzasadnił także tym, że uniemożliwiłyby one innym organizatorom zwołania innych zgromadzeń, związanych z Dniem Niepodległości, a to z kolei „ograniczyłoby konstytucyjną wolność do zgromadzeń” w dzień tego narodowego święta.



Stowarzyszenie Marsz Niepodległości ma prawo odwołania się od tej decyzji. Złożenie odwołania zapowiedział prezes stowarzyszenia Bartosz Malewski.