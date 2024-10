Podcast „Pałac Prezydencki”: Jak zostać kandydatem bez pieniędzy i struktur?

Czego trzeba, by zacząć kampanią prezydencką? Jak wygląda przygotowania potencjalnego kandydata, który nie ma za sobą dużych struktur partyjnych? Jakie trendy w cyfrowych kampaniach wyborczych można obserwować w USA i które z nich będą ważne w 2025 w Polsce? W drugim odcinku podcastu „Pałac Prezydencki” na te i inne pytania odpowiadał Mateusz Sabat, szef firmy Big Data 4 Leaders, który w 2020 roku współpracował ze sztabem Szymona Hołowni.

- W polskich warunkach kampania prezydencka to dobra okazja do wejścia do polityki. To najprostsza kampania. Nie jest rozproszona na kilkadziesiąt, kilkaset okręgów. To kampania z jedną osobą. Odbywa się oczywiście w „terenie”, w internecie, w mediach tradycyjnych. Ale z jedną osobą łatwiej jest pracować, niż z całym ruchem. Nasze czasy sprzyjają też temu, by do tej kampanii wchodzić – mówił Sabat.

Współczesne kampanie wyborcze, również kampania prezydencka, toczą się przede wszystkim w internecie, na różnych płaszczyznach mediów społecznościowych. Również jeśli chodzi o kryzysy i nowe wydarzenia. – To wyzwanie dla sztabów, trzeba bardzo szybko przygotowywać trafne odpowiedzi – mówił Sabat.