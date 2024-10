Pedro Sánchez wysadza Hiszpanię. Polaryzacja pustoszy kraj

– Polityka zagraniczna, podejście do Unii, sprawy gospodarcze, stosunek do demokracji: PSOE i PP mają właściwie taką samą politykę. To nie są takie różnice jak między PO i PiS. Jednak polaryzacja między dwoma głównymi ugrupowaniami poszła tak daleko, że zamiast szukać porozumienia dla zachowania najbardziej podstawowych interesów kraju, wolą paktować z ugrupowaniami, które chcą wysadzić porządek konstytucyjny – mówi Torreblanca.

W przypadku PSOE są to katalońscy nacjonaliści (baskijska partia Bildu co prawda właśnie uzyskała od Sáncheza radykalne skrócenie wyroków dla terrorystów w ETA, ale zasadniczo zrezygnowała z budowy niezależnego państwa). Gdy zaś idzie o PP, jest to sojusz ze skrajnie prawicowym Voxem.