Kamala Harris poinformowała o swoim zdrowiu. Czeka na decyzję Trumpa

W notatce rozesłanej przez Biały Dom, lekarz wiceprezydent, Joshua Simmons, stwierdził, że ostatnie badanie lekarskie Harris przeprowadzone w kwietniu było „nie wyróżniające się”. Przekazał, że Harris utrzymuje aktywny tryb życia i „bardzo zdrową dietę” pomimo napiętego harmonogramu, cierpi na sezonowe alergie i sporadyczne pokrzywki, nie używa tytoniu i z umiarem pije alkohol.

„Posiada odporność fizyczną i psychiczną wymaganą do skutecznego wykonywania obowiązków prezydenckich, w tym obowiązków szefa rządu, głowy państwa i naczelnego dowódcy” - napisał lekarz. 59-letnia Harris walczy z 78-letnim Donaldem Trumpem o zwycięstwo w wyborach. Jak informuje agencja Reutera, powołując się na rozmowy z jednym z doradców Harris, upubliczniła ona swoje dane medyczne, aby zwrócić uwagę na odmowę w tej sprawie ze strony swojego rywala.

Harris powiedziała, że niechęć Trumpa do dostarczenia szczegółowych raportów medycznych jest przykładem jego braku przejrzystości. - Myślę, że to oczywiste, iż jego zespół nie chce, aby Amerykanie widzieli wszystko o tym, kim on jest - powiedział Harris dziennikarzom przed wejściem na pokład samolotu do Karoliny Północnej.

- Trump dobrowolnie opublikował informacje od swojego osobistego lekarza, a także szczegółowe raporty od lekarza Ronny'ego Jacksona, który leczył go po pierwszej próbie zamachu – odpowiedział Steven Cheung, dyrektor ds. komunikacji w sztabie Trumpa. - Wszyscy stwierdzili, że jest w doskonałym i doskonałym zdrowiu, aby zostać przywódcą - dodał.