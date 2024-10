Szef BBN Jacek Siewiera: Namawiam ministrów, by wola prezydenta została spełniona

Prezydent odpowiedział, że tylko on miał prawo odwołać ambasadorów, a nigdy tego nie zrobił, zaś "Donald Tusk i MSZ zmusili ich do opuszczenia ambasad i uniemożliwiają im wykonywanie zadań".

Dodatkowo w czwartek, podczas konferencji "Lavoro pericoloso. O pracy sędziego", w kontekście statusu sędziów powołanych przez Krajową Radę Sądownictwa po roku 2018, Duda stwierdził także, że "prezydent mógłby sam wskazywać sędziów na zasadzie: ten się nadaje, ten się nadaje, ten się nadaje". - Taki jest w moim przeświadczeniu głęboki sens ustrojowy instytucji prezydenta - dbanie o ciągłość władz państwowych, której elementem jest także dokonywanie nominacji sędziowskich. Nikt inny tej nominacji dokonać nie może - dodał.

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Jacek Czaputowicz: Andrzej Duda sporem o ambasadorów osłabia pozycję Polski Prezydent Andrzej Duda bierze część odpowiedzialności za ewentualne porażki polskiej dyplomacji. Za brak sukcesów w relacjach z Niemcami nie będzie można obwiniać tylko rządu Donalda Tuska, ale także tego, który pozbawia Polskę możliwości akredytowania ambasadorów.

Szef BBN o sporze między rządem a prezydentem: Warto znaleźć właściwy język

Szef BBN, komentując spór na linii rząd-prezydent, dotyczący zarówno ambasadorów, jak i zmian w wymiarze sprawiedliwości, powiedział, że "nie można traktować głowy państwa, zwierzchnika sił zbrojnych, osoby posiadającej największy mandat społeczny, jako notariusza woli pochodzącej od ministra".

- Namawiam wszystkich ministrów do tego, by w jednakowy sposób dbali o to, by wola prezydenta została spełniona, dochowana – powiedział Siewiera.

Szef BBN dodał, że jednym z najważniejszych walorów dyplomacji jest zdolność przekonywania, więc skoro ministrowie są w stanie porozumieć się z prezydentem w sprawie nominacji generałów, "to warto, by również resort dyplomacji znalazł właściwy język do tego, by przekonać pana prezydenta" w kwestii ambasadorów.