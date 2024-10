Sondaż CBOS: KO i PiS niemal na remis. Koalicjanci Tuska poza podium

Na czele sondażu jest Koalicja Obywatelska z poparciem wynoszącym 29 proc. W porównaniu do sondażu sprzed miesiąca, KO traci trzy punkty procentowe poparcia, a w porównaniu do sondażu sprzed dwóch tygodni – 2 punkty procentowe.



Sondaż: Konfederacja zyskuje poparcie

Drugi w nowym badaniu jest PiS, który ma 28 proc. poparcia – o 1 punkt procentowy mniej niż przed miesiącem i o jeden punkt procentowy więcej niż dwa tygodnie temu.



Na trzecim miejscu znajduje się Konfederacja, która może liczyć na 13 proc. głosów. W ciągu miesiąca partia zyskała dwa punkty procentowe poparcia.



Sondaż CBOS (7-10 października) PAP

Lewica i Trzecia Droga, koalicjanci Koalicji Obywatelskiej, znajdują się poza podium, uzyskując po 8 proc. poparcia. Dla Lewicy oznacza to wynik bez zmian, Trzecia Droga traci 1 punkt procentowy i znajduje się na krawędzi progu wyborczego dla koalicji (jako koalicyjny komitet wyborczy Trzecia Droga musi uzyskać 8 proc. poparcia, by wejść do Sejmu).