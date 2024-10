Michał Gramatyka: Nie ma szans na inną koalicję. Jesteśmy zdani na siebie

Gościem porannego programu Michała Kolanki był Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050. Polityk zapytany został między innymi, nad czym pracuje obecnie jego resort. - Ministerstwo obecnie pracuje nad dwoma niezwykle istotnymi dyrektywami – dyrektywą NIS2, która będzie precyzowała nowe wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwo i AI Act, czyli dyrektywą o sztucznej inteligencji. To jest wyzwanie, które określi naszą przyszłość – kto wie, czy nie na pokolenia – powiedział Gramatyka. - Ja uważam, że AI Act jest dobre, bo określa sfery życia, w których nie wolno używać algorytmów albo w których te algorytmy są ograniczone. Ta dyrektywa wprowadza obowiązek oznaczania takich treści.To jest poważnie wyzwanie – można się z tym mierzyć na sposób chiński, można to zrobić na sposób amerykański, a można też na sposób europejski. Ja uważam, że europejski jest całkiem dobry – dodał.

Michał Gramatyka: Zasięg w Polsce? Chcę, żeby nie było w nim dziur. Mam nadzieję, że to dowiozę

- Moja idee fixe, z którą szedłem do resortu, to jest zapewnienie zasięgu – normalnego zasięgu, dostępu do szerokopasmowej sieci przez powietrze, czyli przez technologie radiowe – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Wzdłuż dróg, wzdłuż szlaków kolejowych, w wielkich miastach i w małych miastach. Żebyśmy nie wpadali w dziurę w zasięgu – żebyśmy mogli odbyć podróż z Warszawy do Gdańska bez tracenia zasięgu. To jest takie podstawowe dobro. Jestem odpowiedzialny za departament komunikacji, więc mam nadzieję, że to dowiozę i ten zasięg już na pewno będzie za trzy lata - powiedział wiceminister cyfryzacji.

Polityk zapytany został także, co w sferze telekomunikacji pokazała reakcja na powódź. - To było bardzo dobre działanie ministerstwa cyfryzacji, że tam, gdzie wyłączony został dostęp do tradycyjnej sieci telekomunikacyjnej i dostęp do Internetu, tam od razu straż pożarna przywoziła Starlinki i instalowała dostęp doraźny, satelitarny - stwierdził. - To mnie zainspirowało, żeby napisać do firmy z nadgryzionym jabłuszkiem, by uruchomili w swoich telefonach w Polsce system satelitarnego przywołania pomocy. Ta technologia jest od dwóch lat instalowana w tych telefonach, ale nie działa w Polsce - zaznaczył.

Gramatyka: Niższa składka zdrowotna dla przedsiębiorców? Obiecaliśmy to naszym wyborcom

Polska 2050 chce obniżenia składki zdrowotnej dla wszystkich przedsiębiorców od lipca 2025 r. Michał Gramatyka zapytany został podczas rozmowy, na ile na ostrzu noża Polska 2050 będzie stawiać tę sprawę.