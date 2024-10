Gospodarka słabnie. Chiny potrzebują nowej rewolucji

To oznacza ogromny problem z nadmiernymi mocami produkcyjnymi chińskiego przemysłu. Przez dekady Pekin ograniczał konsumpcję wewnętrzną, byle wszystkie oszczędności szły na rozbudowę produkcji. Dziś nie ma jednak komu jej kupować, a ceny dramatycznie spadają.

Pada jednocześnie drugi motor wzrostu: rynek nieruchomości. Chiny są świadkiem trwającego już kolejny rok załamania cen i w tym sektorze. Powodem jest system, w którym brak niezależnych banków i sądów. Aby podtrzymać wzrost i zdobyć punkty w centrali, władze lokalne pompowały budownictwo publiczne i prywatne, przez co często powstawały gigantyczne obiekty, z którymi nie ma co zrobić.

Chińscy konsumenci są nieufni. Nie chcą kupować

Aby podbić słabnący wzrost, Xi sięgnął po dobrze znaną metodę w Chinach: subwencje państwa. Są one warte ok. 1,5 proc. PKB. Jednocześnie bank centralny obniżył stopy procentowe i poluzował wymogi obowiązkowych rezerw dla banków lokalnych. Jednak to nie prowadzi do ożywienia na rynku nieruchomościowym. Chińscy konsumenci, którzy przez tyle dekad byli traktowani przez władze z pogardą, nie wierzą jednak państwu i nie kupują.

Innym problemem jest dług. Ekonomiści twierdzą, że aby chińska gospodarka powróciła choć przejściowo do dawnej dynamiki wzrostu, potrzebne byłyby znacznie większe subwencje, może nawet odpowiadające 5 proc. PKB. Problem w tym, że i bez tego kraj ma ogromny problem długu. Jeśli wziąć pod uwagę zobowiązania nie tylko państwa, ale także władz lokalnych, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, pod koniec 2023 r. wskaźnik ten osiągnął astronomiczne 288 proc. PKB, o 13,5 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. Chiny nie mogą dłużej zadłużać się w takim tempie. Inaczej czeka je bankructwo.