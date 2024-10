5,1 proc. badanych stwierdziło, że z tego grona najlepszym pozapartyjnym kandydatem byłby prof. Andrzej Zybertowicz.



5 proc. wskazań uzyskał obecny szef BBN, Jacek Siewiera.



4,9 proc. badanych widziałoby w roli pozapartyjnego kandydata Tomasza Adamka.



Zdaniem 4,1 proc. takim kandydatem powinien być Marek Magierowski.



Krzysztof Stanowski Foto: FOTON/PAP

- Kobiety częściej niż mężczyźni nie mają zdania w tej sprawie (72% vs 60%). W podziale na wiek największy odsetek osób bez opinii w tej sprawie jest wśród badanych powyżej 50 lat (76%). Krzysztof Stanowski ma największe poparcie w grupie osób od 25 do 34 lat (15%), wśród badanych o wykształceniu średnim i wyższym (po 9%) oraz wśród respondentów z miast od 20 do 99 tys. mieszkańców (11%). Mężczyźni częściej niż kobiety wskazywali na Romana Polko (9% mężczyzn vs 4% kobiet). Ponadto częściej popierali go badani w wieku 35-49 lat (7%), osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym (11%) oraz ankietowani z miast do 20 tys. mieszkańców (8%) - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.