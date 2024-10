Rządowy kac po alkotubkach. Pierwsza dymisja dopiero po aferze

Poseł Warzecha mówi „Rz”: – Mimo wszystko cieszę się, że rząd próbuje teraz coś z tym zrobić.

Trudno nie zauważyć, że politycy podjęli temat dopiero wtedy, gdy ogólnopolskie media opisały oburzenie internautów z całej Polski. Producentem alkosaszetek jest firma produkująca zdrowe musy owocowe dla dzieci – OLV (we wtorek wycofała je ze sprzedaży). To zdaniem Krajowego Centrum „wysoce nieetyczne i obnaża prawdziwe intencje przedsiębiorcy – sprzedaż produktu bez względu na oczywistą jego szkodliwość i potencjalne koszty społeczne”. Centrum dopiero we wtorek uznało, że „należy rozważyć wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących pakowania i etykietowania napojów/produktów alkoholowych (w tym informowania konsumentów o szkodliwości alkoholu)”. – Od szefa tej instytucji wymagamy, by to on reagował pierwszy, zanim zareaguje rynek i internet – mówi nam osoba związana z resortem zdrowia.

Afera wybuchła, gdy rząd rozpoczął walkę z coraz powszechniejszą sprzedażą alkoholi i papierosów także na stacji paliw. A minister zdrowia Izabela Leszczyna w lipcu zapowiedziała wprowadzenie od stycznia przyszłego roku zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych w godzinach 22.00–6.00. Projekt po wakacjach miał trafić do Sejmu.

Czytaj więcej Zdrowie Afera z alkotubkami. Ministerstwo Zdrowia: jest pierwsza dymisja Minister zdrowia Izabela Leszczyna przyjęła dziś rezygnację Piotra Jabłońskiego – dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU) i odwołała go z zajmowanego stanowiska - przekazał na platformie X resort zdrowia. Dymisja ma związek ze sprawą tzw. alkotubek.

Młodzież coraz bardziej lubi alkohol

W Polsce statystyki dotyczące picia alkoholu także wśród młodzieży są alarmujące. Napoje alkoholowe, przede wszystkim piwo (powodem jest cena), są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej między 15. a 18. rokiem życia – wynika z m.in. cyklicznych badań European School Survey Project on Alcohol and Drugs (ESPAD). Chociaż raz w ciągu całego swojego życia piło 80,0 proc. uczniów z młodszej grupy (15–16 lat) i 92,8 proc. uczniów z starszej grupy (17–18 lat). Jak przyznaje MZ, picie jest tak powszechne, że w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem piło 46,7 proc. piętnasto–szesnastolatków i 76,1 proc. siedemnasto–osiemnastolatków. Co więcej, wysoki odsetek badanych przyznaje się do przekraczania progu nietrzeźwości – przyznało się do tego 11,3 proc. młodszych uczniów i i 18,8 proc. ze starszej grupy wiekowej.

Skutki leczenia schorzeń związanych z chorobą alkoholową kosztują rocznie już ponad 690 mln zł (ostatnie dane za 2022 r.) – to blisko 80 proc. więcej niż jeszcze w 2019 r. (wydaliśmy na nie z NFZ 490 mln zł). To głównie koszty opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. ZUS wydaje corocznie ponad 50 mln zł na tzw. renty alkoholowe. Są to renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą alkoholową. Z danych MZ wynika, że renty te pobierało: w 2019 r. – 4,3 tys. osób, w 2022 r. – 3 tys. osób. Średnia wieku to ok. 50 lat. Ze statystyk KGP wynika, że w 2022 r. przestępstwo w stanie nietrzeźwości popełniło ponad 75 tys. osób, w tym 169 nieletnich.