Nowy sondaż partyjny. KO i PiS niemal na równi

Co z PiS? – Tu widać aktywność zapośredniczoną przez media. Wypowiedzi w mediach prawicowych, czy szerzej aktywność medialna, z jednej strony budują efekt dystansu. Z drugiej zaś wpływają na utrzymanie poparcia zbliżonego do poparcia KO. Elektorat, który wciąż wsłuchuje się w wypowiedzi swoich liderów, jest lojalny. Te dwa efekty będą działały w okresie postpowodzi. To czas, w którym ludzie powiedzą „sprawdzam” – na przykład wobec tego, jak będzie wyglądał proces odbudowy zarządzany przez ministra Marcina Kierwińskiego. Z drugiej strony będzie też działał efekt dystansu, będzie też dalsze pole do krytycyzmu. Szansa stojąca przed PiS to szansa na wizerunkowe odbicie, zwłaszcza w swoim elektoracie – mówi nam prof. Marciniak.

Scena polityczna: Donald Tusk rośnie, ale nie rośnie KO

Powódź na południu Polski w praktyce opóźniła znacznie start nowego sezonu politycznego. Scenę polityczną i obecne na niej we wrześniu tematy w dużej mierze kształtowała właśnie powódź. Zwłaszcza że pierwsze posiedzenie Sejmu po wakacjach odbyło się w dniach 11–13 września, czyli tuż przed powodzią. Co dalej i jaki obraz sceny jawi się obecnie?

– Ruch poparcia w granicach jednego punktu procentowego oznacza, że nie ma w praktyce żadnej zmiany. Ciekawe jest coś innego. To, że właściwie my dziś obserwujemy zmiany, tylko gdzie indziej. Tyle że nie przekłada się to na notowanie partyjne – mówi Marcin Duma, szef IBRiS. – Widzimy w innych badaniach, że idą w górę notowania premiera czy też ocena rządu. Bardzo wysokie są oceny, jeśli chodzi o reakcje rządu na powódź. Tyle że dzieje się to w osobnej sferze. W sferze partyjnej jest za to constans. Ten wzrost sympatii do Tuska jest zapewne w ramach obowiązujących podziałów. To, że premier dobrze poradził sobie w trakcie powodzi, nie znaczy, że przekonał kogoś nowego, np. dawnych wyborców PiS – dodaje Duma.

Co przyniesie przyszłość? – Trzeba zakładać, że skoro nie widzimy zmian notowań partyjnych, to być może znaczy, że te zwyżki notowań premiera są chwilowe. Symetrycznie można powiedzieć, że podobnie było, gdy szły do góry notowania premiera i prezydenta po wybuchu wojny w Ukrainie w lutym 2022 roku. Mobilizacja na wałach na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie była podobna nieco do tego, co widzieliśmy na granicy w tamtym czasie. Wtedy oceny rządzących – ówcześnie PiS – poszybowały do góry, a później wróciły do poprzedniego stanu. Przesłanką, że z ocenami Tuska też tak będzie, jest brak zasadniczych zmian poparcia partyjnego – zaznacza w rozmowie z nami Duma.