Z sondażu wynika, że wrzesień był trzecim miesiącem z rzędu, w którym odsetek przeciwników rządu był wyższy niż jego zwolenników. Więcej przeciwników niż zwolenników miał też premier Donald Tusk.

Sondaż CBOS: Rząd i Donald Tusk mają więcej przeciwników niż zwolenników, ale notowania się poprawiają

Mimo to notowania rządu nieco się poprawiły. Odsetek zwolenników rządu wzrósł o trzy punkty procentowe i wynosi 35 proc. Za przeciwników rządu uważa się 38 proc. badanych (spadek o dwa punkty procentowe).



Obojętność wobec rządu wyraziło 23 proc. ankietowanych (spadek o 2 punkty procentowe). 4 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.



Z premiera Donalda Tuska zadowolonych jest 38 proc. respondentów – to o 3 punkty procentowe więcej niż przed miesiącem. Co drugi ankietowany (50 proc.) deklaruje, że jest niezadowolony z tego, że na czele rządu stoi Tusk. W porównaniu do poprzedniego miesiąca odsetek niezadowolonych spadł o trzy punkty procentowe. 12 proc. nie ma zdania w sprawie tego, czy to dobrze, że Tusk stoi na czele rządu.