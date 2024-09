Zbigniew Ziobro przed komisją ds. Pegasusa. "Bardzo niewskazane dla zdrowia"

Przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry przed komisją śledczą ds. Pegasusa planowane jest na 14 października – poinformowała w środę szefowa komisji Magdalena Sroka. Do sprawy odnieśli się politycy Suwerennej Polski Jacek Ozdoba i Sebastian Kaleta. Podczas konferencji prasowej w Sejmie zarzucili posłance, że nie zna przepisów oraz że się „kompromituje”.

Zbigniew Ziobro przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Kaleta i Ozdoba: Sroka łamie prawo

- Pan minister Zbigniew Ziobro ma zawieszony żołądek na wysokości płuca. To zdecydowanie utrudnia mu funkcjonowanie. Co więcej, jest poddawany dość regularnemu poszerzaniu przełyku, co jest niestety, ale takim efektem ubocznym skomplikowanej operacji, którą przechodził jakiś czas temu – powiedział podczas konferencji prasowej w Sejmie Jacek Ozdoba. Jak ujawnił polityk, gdyby miał doradzać liderowi swojej partii, to rekomendowałby mu, aby ten „nie stawiał przed komisją”. Europoseł mówił także o „bardzo skomplikowanej rehabilitacji” Ziobry.

Sebastian Kaleta odniósł się zaś do słów członkini komisji ds. Pegasusa, Joanny Kluzik-Rostkowskiej, która powiedziała, że były minister sprawiedliwości mógł przyjść na przesłuchanie, gdy zaczynały się pierwsze posiedzenia komisji. Zdaniem Kalety wypowiedź ta jest „szokująca”. – Pani Sroka łamie prawo i pewnie się pierwsza zgłosi do Donalda Tuska po pochwałę. To jest doktryna tego rządu, żeby uniemożliwiać funkcjonowanie opozycji, niszczyć i poniżać jej przedstawicieli – powiedział polityk. – Lekarze mówią wyraźnie, że aktywność publiczna Zbigniewa Ziobry w formie realizacji mandatu poselskiego w takiej formie, jak my to robimy codziennie, jest dla jego powrotu do zdrowia bardzo, ale to bardzo niewskazana – zaznaczył. Jak dodał, jego partyjny lider „każdego dnia wkłada potężny wysiłek, żeby wrócić do zdrowia”. – To jest człowiek, który przechodzi aktualnie rehabilitację na kilku równoległych obszarach. Zabiegi operacyjne, którym podlegał, miały wpływ na wiele organów wewnętrznych od przełyku, układu pokarmowego przez układ oddechowym. Mówimy o przeniesieniu żołądku pod płuco. To ma wpływ na jego kondycję fizyczną, codzienną, możliwość poruszania się – stwierdził Kaleta.

Dlaczego Zbigniew Ziobro ma stanąć przed komisją ds. Pegasusa?

Zbigniew Ziobro stał na czele Ministerstwa Sprawiedliwości w czasie, gdy ze środków z Funduszu Sprawiedliwości zakupiono oprogramowanie szpiegowskie Pegasus, za pomocą którego następnie inwigilowano m.in. byłego szefa sztabu wyborczego KO Krzysztofa Brejzę czy obecnego posła KO Romana Giertycha.