Reakcja państwa na powódź. Adrian Zandberg: Polsce grozi kryzys w ochronie zdrowia

- Jeśli teraz Tusk będzie pokazywał na Kaczyńskiego, że to jego wina, a Kaczyński na Tuska, że jego, to obaj będą mieli rację - stwierdził Adrian Zandberg, mówiąc o sytuacji powodziowej w Polsce. Jak dodał polityk, Kaczyński praktycznie zlikwidował obronę cywilną. - A po dziewięciu miesiącach rządzenia Tusk jej nie przywrócił - powiedział. - Chciałbym, abyśmy rozmawiali o reakcji państwa racjonalnie, bez histerycznej reakcji PiS – dodał.

Polityk zapytany został także o sposób prowadzenia sztabów kryzysowych przez premiera Tuska. - Nie mam poczucia, że są one jakoś specjalnie ostre. Jestem przeciwny porównywaniu polityków demokratycznych do Putina – stwierdził Zandberg, nawiązując do słów dziennikarza Jacka Żakowskiego, który skrytykował sposób prowadzenia posiedzeń sztabu kryzysowego przez premiera. Jak stwierdził Żakowski, stosuje on "metody putinowskie". - To jest typowy, autorytarny model zarządzania – mówił.

Zandberg podczas rozmowy zaznaczył również, że z powodu obecnej sytuacji, w przyszłym roku grozi Polsce kryzys w ochronie zdrowia. - Około 25 mld złotych zabraknie w publicznej służbie zdrowia. To było coś, przed czymś ostrzegaliśmy. Trzeba skokowo zwiększyć wydatki na ochronę zdrowia – powiedział. - Jeżeli chcemy mieć państwo, które działa, to trzeba opodatkować wielkie korporacje. Trzeba skończyć z przywilejami. Żyjemy w kraju, gdzie miliony pracowników płacą składki, a przedsiębiorca, rolnik i ksiądz nie – dodał.