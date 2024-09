Kto dostaje po głowie Putinem?

Z komentarza pana prezydenta wynika w dodatku, że przystąpienie Ukrainy do UE ma być traktowane jako dogmat polskiej polityki zagranicznej. To jakieś kompletne nieporozumienie. Abstrahując od tego, że akcesja Kijowa do Unii pozostaje raczej w sferze bardzo odległych planów, a może nawet fantasmagorii politycznych, jej skutki dla Polski nie są bynajmniej oczywiste. To właśnie obóz prezydencki próbował i nadal próbuje ten kurs narzucić bez żadnej poważnej dyskusji o bilansie strat i zysków z tego wynikających. Kto zaś śmie się nie zgadzać, ten dostaje po głowie Putinem.

Można oczywiście dyskutować, czy kwestie historyczne powinny decydować o naszym stanowisku w sprawie obecności Ukrainy w UE – i faktem jest, że przeciwnicy takiego podejścia mają również mocne argumenty. Jest jednak i wiele innych aspektów, w których między naszymi krajami istnieje konflikt interesów, którego wejście Ukrainy do UE by nie złagodziło, a wręcz przeciwnie – wzmocniło.

Jak na ironię, organizatorzy forum w Krynicy, którzy zaprosili na nie pana prezydenta, do kwestii ukraińskiej podeszli w całkiem odmienny sposób. Wreszcie się więc okazało, że można prowadzić otwarte i bardzo rzeczowe debaty o relacjach polsko-ukraińskich (sam miałem okazję wziąć w takiej udział jako panelista), w których pojawią się różne stanowiska, bez obawy, że ktoś zacznie pokrzykiwać o „wpisywaniu się w politykę Putina”. Cóż, może byłoby inaczej, gdyby na widowni podczas którejś z tych dyskusji zasiadł Andrzej Duda.

Autor jest publicystą „Do Rzeczy”