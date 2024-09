Hołownia, przed rozpoczynającym się w środę posiedzeniem Sejmu mówił, że w ostatnich dniach „wielu (...) rodaków pojechało na zalane tereny z pomocą”. - Na swój skromny sposób ja też chciałem być wśród nich. Zorganizowaliśmy w Sejmie akcję wspólną, prawie wszystkich klubów parlamentarnych, które tę pomoc chciały wyświadczyć. Pojechałem na te tereny (powodziowe) z transportem, spędziłem tam trochę czasu – mówił Hołownia.



Reklama

Szymon Hołownia o posiedzeniu Sejmu: Naszymi sędziami nie będą sondażownie

- Oczekiwania ludzi, których dotknęła ta tragedia są bardzo jednoznaczne. Ja nie wrzucałem tego na Twittera (obecnie jest to serwis X), ani do żadnej komunikacji (...). Oni tego bardzo potrzebują, abyśmy starając się doprowadzić sytuację do porządku, nie myśleli o sobie i o swoich korzyściach komunikacyjnych i politycznych, tylko żebyśmy realnie próbowali rozwiązać problemy, które się w ich życiu w związku z wielką wodą pojawiły – dodał marszałek Sejmu.

- Mam nadzieję, że tej idei będzie podporządkowane posiedzenie Sejmu. Naszymi sędziami będą nie sondażownie, ale ci, którzy doświadczyli wielkiej tragedii – dodał.



- Musimy posprzątać kawałek Polski, odbudować życie tysięcy ludzi, których zalała woda, przywrócić do sprawności instytucje, choćby takie jak szkoła w Głuchołazach, w której byłem (...) która teraz potrzebuje dwóch konkretnych pieców do ogrzania całej kubatury, zanim dzieci wrócą do nauczania – mówił też marszałek Sejmu.