W przypadku wyborców opozycji (liczonych jako PiS i Konfederacja wspólnie) również nie ma pełnej jednoznaczności. 30 proc. dobrze ocenia ten pomysł, źle – 44 proc. Co ciekawe, w samym parlamentarnym klubie PiS nie ma pełnej jedności w tej sprawie. Nieoficjalne informacje wskazują, że gdyby doszło do głosowania nad samym takim pomysłem (a raczej, jeśli w ogóle będzie on przyjmowany w pakiecie mieszkaniowym), to większość klubu PiS byłaby przeciwko. Ale niektórzy politycy PiS, jak np. Piotr Uściński, publicznie deklarowali, że ustawa w kształcie zaproponowanym przez Ministerstwo Rozwoju (resort wprowadził modyfikacje) jest czymś, co mogliby poprzeć. Inni, jak Paweł Jabłoński, deklarowali głosowanie przeciwko. Przeciwni temu pomysłowi byli też – co deklarowali publicznie – politycy Konfederacji.

Sondaż: „Kredyt 0 proc.” dzieli nie tylko rząd, ale i Polaków Rzeczpospolita

Jakie to wszystko może mieć znaczenie dla przyszłości pomysłu? – Dla mnie ten sondaż potwierdza, że program „Kredyt 0 proc.” jest ryzykowny politycznie. Bo widać w nim, że jest liczna grupa wyborców koalicji rządzącej, dla których ten program to zły pomysł. Z badania wynika, że są wyborcy koalicji, którzy będą niezadowoleni, jeśli „Kredyt 0 proc.” wejdzie w życie. A to w kontekście wyborów prezydenckich w przyszłym roku może mieć bardzo duże znaczenie – mówi nam Jan Mencwel z Miasto Jest Nasze.

Czy rząd po powodzi zrezygnuje z „Kredytu 0 proc.”?

We wtorek odbyło się posiedzenie Rady Ministrów poświęcone specustawie powodziowej. Pierwsza część obrad, a właściwie odprawa ministrów dotycząca powodzi i jej skutków, była transmitowana na żywo. Premier Tusk zapowiedział, że będzie tak przez najbliższe tygodnie.

Ale już przed posiedzeniem RM ze strony ministrów pojawiały się opinie, że być może powódź wymusi daleko idące zmiany, jeśli chodzi o projekt „Kredytu 0 proc.”. – Istnieje możliwość, że fundusze zarezerwowane w tegorocznym budżecie na program „Kredyt 0 proc.” zostaną przesunięte na wsparcie powodzian – mówił w poniedziałek rano w Radiu ZET minister Andrzej Domański. W poniedziałek o tym, że taka opcja powinna być rozważona, mówiła – też na antenie Radia ZET – ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. We wtorek w podobnym tonie wypowiadała się ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która należy w rządzie do jednej z najbardziej zdecydowanych przeciwniczek tego programu.

Zdaniem naszych rozmówców z rządu przyszłość programu stoi rzeczywiście po powodzi pod jeszcze większym zapytania niż przed, ale żadne ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.