Po debacie 10 września Kamala Harris zdała się złapać wiatr w żagle. Zdaniem wielu ekspertów zepchnęła Trumpa do defensywy, a przynajmniej pokazała, że choć (poza jednym dla CNN) nie odważyła się udzielić wywiadów, to jednak jest zdolna odpowiadać na trudne pytanie.

Teraz jednak w kampanii pojawia się drugi równoległy (o ile nie dominujący) wątek: zamach na Trumpa. Zwykle prowadzi on do wyrazów sympatii dla prześladowanego kandydata, a u części wyborców: decyzji o oddaniu na niego głosu.

Czy tak będzie i tym razem?

To się okaże dopiero w najbliższych dniach. Jednak analiza CNN już teraz pokazuje, jak nawet po debacie sprzed tygodnia starcie jest ekstremalnie wyrównane. Wynika z niej, że jeśli uwzględnić tylko stany, w których wynik głosowania wydaje się przesądzony, Harris może liczyć na 226 głosów elektorskich a Trump – 219. To w obu przypadkach dalece mniej niż próg 270 głosów, który daje przepustkę do Białego Domu.

Można odnieść wrażenie, że Ruth nienawidził Trumpa z powodu jego postawy wobec Ukrainy

Wybory rozstrzygną się w siedmiu wahających się stanach: Pensylwanii, Michigan, Wisconsin, Północnej Karolinie, Georgii, Arizonie i Nevadzie. W każdym z nich kilkadziesiąt tysięcy, a nawet kilka tysięcy głosów przesądzą o tym, komu przypadnie ostateczne zwycięstwo. Z uwagi na szczególnie dużą (19) liczbę głosów elektorskich wielu ekspertów wskazuje na rolę Pensylwanii. Ich zdaniem, kto zdobędzie ten stan, zdobędzie i Biały Dom. Instytutom badającym stan amerykańskiej opinii publicznej bardzo trudno jest ocenić, jak zamach na Florydzie może wpłynąć na tę niewielką i bardzo przecież rozproszoną grupę wyborców.

Na korzyść Harris zdają się natomiast grać motywacje, jakimi – jak się wydaje – kierował się Routh. Wiele wskazuje na to, że widział on przede wszystkim w Trumpie przeciwnika dalszego wspierania Ukrainy. W trakcie debaty z Harris miliarder nie chciał przecież przyznać, że jego celem jest zwycięstwo Ukraińców w walce z rosyjskim najeźdźcą. Zapowiedział też, że w razie zwycięstwa 5 listopada doprowadzi do pokoju jeszcze przed objęciem urzędu prezydenckiego w połowie stycznia. Eksperci są zgodni, że nie jest to możliwe bez pójścia na daleko idące ustępstwa wobec Putina, a w szczególności uznania de facto jego zdobyczy terytorialnych. O tym, jak poważne mogą być te groźby, pozostaje fakt, że pod naciskiem Trumpa republikanie przez mniej więcej pół roku wstrzymywali w Kongresie 60 miliardów dolarów wsparcia dla Ukrainy.