Rosyjscy pranksterzy rozmawiali z Sikorskim o Ukrainie w UE

Zapytany o akcesję Ukrainy do UE szef MSZ odpowiedział wprost, że proces ten będzie postępował etapami i może zająć nawet dekadę lub więcej. Stwierdził, że nie jest to dla Europy łatwy krok, biorąc pod uwagę, że Ukraina to kraj z „konkurencyjnym rolnictwem” i dużą liczbą ludności.

Sikorski - który według Kuzniecowa i Stoliarowa aspirował do stanowiska Sekretarza Generalnego NATO - miałby uważać, że ​​wejście Ukrainy do Sojuszu również jest mało prawdopodobne: - Ten pomysł jest używany na Zachodzie jako karta przetargowa z Rosją. I nie ma chęci prowadzenia wojny z Rosją w Europie. To absolutna czerwona linia - miał mówić Sikorski.



Radosław Sikorski w rozmowie z rosyjskimi pranksterami: Putin ma się martwić

W rozmowie minister stwierdził, że jego zdaniem interesy Ukrainy i Stanów Zjednoczonych nie są zbieżne.

Sikorski miał powiedzieć, że „interesy USA i Ukrainy nie są zbieżne”, ale Stany Zjednoczone wiedzą, że stawką jest ich wiarygodność i ani obecna, ani przyszła administracja nie będzie mogła „odpuścić” pomocy Ukrainie, bo to wpłynie na wiarygodność USA w oczach wszystkich sojuszników Ameryki,



Sikorski miał też stwierdzić, że wspieranie prezydenta Francji Emmanuela Macrona (który w lutym tego roku w czasie spotkania 20 przywódców państw europejskich w Paryżu mówił, że "nie można wykluczyć" wysłania europejskich żołnierzy na Ukrainę - red.) jest niezbędne, „żeby Putin się martwił”.