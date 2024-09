Jarosław Kaczyński o tym, czy Mateusz Morawiecki może być kandydatem PiS na prezydenta: Ludzie obciążeni władzą są w sytuacji trudnej w tego rodzaju wyborach

A co z Mateuszem Morawieckim i jego ewentualnym startem w wyborach prezydenckich?



Żadne decyzje jeszcze nie zapadły, są nazwiska, są ludzie, którzy są brani pod uwagę. Pan Mariusz Błaszczak jest osobą bardzo istotną Jarosław Kaczyński, prezes PiS

- Jeśli chodzi o pana premiera. No cóż, w tej puli kandydatów, która była do tej pory rozważana, on oczywiście też był, ale braliśmy pod uwagę taki znany w politologii, socjologii politycznej fakt, że ludzie obciążeni władzą przez wiele lat i mający w związku z tym wiele decyzji za sobą, czasami są w sytuacji trudnej, jeżeli chodzi o tego rodzaju wybory – odparł Kaczyński.



- Chcę jednocześnie podkreślić, że te osiem lat, to nie były lata straszliwych zbrodni, jak twierdzi Tusk – chyba w stanie, który wskazuje na zdenerwowanie – ale to były lata sukcesów, które w dużej mierze mogliśmy odnieść dzięki premierowi Morawieckiemu – przekonywał prezes PiS, który zaraz jednak zastrzegł, że "częścią tych sukcesów była niezwykle efektywna działalność pana ministra (Mariusza Błaszczaka) w sferze dzisiaj najważniejszej, obrony". - I sądzę, że społeczeństwo to docenia. Gdyby to doceniło w sposób, o którym państwo tutaj mówili, chyba bym pofrunął z radości - dodał.



- Żadne decyzje jeszcze nie zapadły, są nazwiska, są ludzie, którzy są brani pod uwagę. Pan Mariusz Błaszczak jest osobą bardzo istotną - mówił też Kaczyński, który ponownie wskazał na „skromność” byłego ministra obrony.



- Skromność mojego kolegi, mogę chyba powiedzieć przyjaciela jest taka, że ręce opadają. Każdy inny by powiedział od razu, jakie mam świetne sondaże – stwierdził.