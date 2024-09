Współpraca z Rosją. Marcin Mastalerek: Donald Tusk powinien przeprosić

Zanim podający się za hiszpańskiego dziennikarza Pablo Gonzaleza oficer rosyjskiego wywiadu Paweł Rubcow mógł w ramach organizowanej przez Stany Zjednoczone wymiany więźniów opuścić Polskę, otrzymał dostęp do materiałów śledztwa, w tym tajnych - poinformowała "Rzeczpospolita". Publikacja wywołała falę komentarzy.

Andrzej Duda pyta o współpracę z FSB, Donald Tusk ocenia, że prezydent "wygaduje bzdury"

Prezydent Andrzej Duda, pytany o sprawę w czwartek na konferencji prasowej z prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą, powiedział, że sytuacja jest kuriozalna, a ABW musiało wiedzieć, że pokazuje akta agentowi rosyjskich służb. - O ile pamiętam, w 2012 roku została zawarta umowa pomiędzy Służbą Kontrwywiadu Wojskowego a FSB jeżeli chodzi o współpracę. To było za rządów pana premiera Donalda Tuska i pan premier Donald Tusk wyraził na to zgodę. Czyżby ta współpraca między służbami rosyjskimi a służbami Rzeczypospolitej pod rządami Donalda Tuska nadal była kontynuowana? Bo tak to wygląda - mówił prezydent Duda.

W odpowiedzi premier zarzucił prezydentowi, że się kompromituje i szkodzi Polsce. Tusk ocenił, że słowa Dudy były "niemądre i niepoważne". - Pan prezydent wygaduje takie bzdury. Powiem wprost, bo w głowie mi się to nie mieści, że to się mogło zdarzyć - podkreślił. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej wyraził też zadowolenie, że do końca kadencji prezydenta Andrzeja Dudy pozostało mniej niż rok.

Marcina Mastalerek: Donald Tusk powinien złożyć samokrytykę

O komentarz do słów Donalda Tuska w poniedziałek w Radiu Zet poproszony został Marcin Mastalerek, były poseł i były rzecznik PiS, szef gabinetu prezydenta. - Skompromitował się rząd Donalda Tuska w 2013 roku i to była bzdura, podpisanie umowy pomiędzy SKW, polskimi służbami, a rosyjskimi służbami, FSB. I to były bzdury, to była kompromitacja - powiedział.