- Zasięgnięcie opinii albo zorganizowanie konsylium z inicjatywy lekarza jest możliwe, ale jest odstępstwem od reguły i nie powinno stanowić odgórnego, pozaustawowego wymogu, regularnie stosowanego przez lekarzy albo obowiązującego w podmiocie leczniczym jako norma - tylko tyle, lekarz zawsze ma prawo zasięgnąć opinii innego lekarza i zwołać konsylium, jeśli uważa, że w orzeczeniu innego lekarza coś mu nie pasuje - powiedziała minister zdrowia.

Furtka do legalnej aborcji na życzenie?

- Te wytyczne w żaden sposób nie zmieniają prawa. My tylko jako Ministerstwo Zdrowia dajemy wykładnię, jak należy te przepisy czytać - oświadczyła. - Jeśli Episkopat lub inni krytycy tych wytycznych chcieli zaostrzenia prawa antyaborcyjnego, mieli 8 lat przestrzeni, żeby to zrobić. Zrobili to w aspekcie wad letalnych, ale nie ruszyli aspektu życia lub zdrowia kobiety - mówiła w Polsat News Leszczyna.

Czytaj więcej Polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wybuczany na Campusie. Trzaskowski prosi o szacunek Podczas jednego z paneli Campusu Polska Przyszłości zgromadzona publiczność wygwizdała i wybuczała gościa - wicepremiera i lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. - Gdzie aborcja?! - skandowano.

Minister została zapytana o wątpliwości przeciwników liberalizacji prawa dotyczącego przerywania ciąży, według których wytyczne dotyczące legalnej aborcji po 12 tygodniu ze względu na zdrowie psychiczne to furtka do aborcji na życzenie. W odpowiedzi Leszczyna oceniła, że teza zawarta w pytaniu była fałszywa. - Nie po tych wytycznych jest uchylona furtka. - Mamy w ustawie przepis, że lekarz może dokonać przerwania ciąży, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie kobiety ciężarnej. Nie ma w ustawie żadnej daty, nie ma żadnych tygodni, nie ma nic - dodała.

Zaświadczenie od lekarza przesłanką do aborcji. Leszczyna liczy na uczciwość psychiatrów

- Zaufajmy lekarzom. Lekarze przede wszystkim ratują życie i wiedzą, co robią, wydając orzeczenie, że trzeba terminować ciążę, bo ta kobieta nie uniesie tej ciąży, nie jest w stanie ze względów zdrowotnych - no jest to czymś dla mnie naturalnym - powiedziała Leszczyna. Przekazała, że nie ma obaw, iż wytyczne będą nadużywane.

- W przyszłym tygodniu spotykam się z konsultantem ds. psychiatrii prof. Gałeckim. Będę chciała, żeby on rozmawiał z psychiatrami, z wojewódzkimi konsultantami, żeby wypracowali pewien standard - zaznaczyła. Poinformowała też, że "w najbliższych dniach" powoła "nowego konsultanta lub konsultantkę do spraw ginekologii i położnictwa".