- Uważam, że byłem poddawany działaniom mobbingowym przez pana ministra, choć nie wiem, czy on sam miał świadomość tego, co robi – zaznaczył Jasina. Były rzecznik MSZ stwierdził jednocześnie, że „za wiele rzeczy pana ministra szanuje”. - Publicznie nie krytykowałem go i bardzo często broniłem polityki, którą prowadził - przypomniał.



Na uwagę, że jego krytyka Raua może zostać odebrana jako próba powrotu do MSZ po tym, jak zmieniła się ekipa rządząca, Jasina stwierdził, że „to byłoby strasznie tanie”. - Chciałem, żeby moja ocena działań Zbigniewa Raua została odnotowana. Teraz mówię o tym publicznie, bo uświadomiłem sobie, że nie można tak traktować ludzi. Osoby, które wspierały ministra, a które są związane z odwołaniem mnie, nadal pracują w MSZ - wyjaśnił.



Łukasz Rau: Zbigniew Rau krzyczał na mnie, że nic nie umiem

Mówiąc o byłym szefie dyplomacji Jasina stwierdził, że "był człowiekiem o gigantycznych skokach nastrojów, który potrafił w ciągu jednego dnia przejść od okazywania gigantycznego zaufania, pełnego doceniania pracy, powierzania mi bardzo odpowiedzialnych zadań, aż do całkowitego podważania moich kompetencji". - Było to połączone z nieokiełznanymi wybuchami psychicznej agresji. Krzyczał na mnie głośno - wspominał.



Dopytywany przez Wirtualną Polskę co krzyczał Rau Jasina odparł: "Zarzucał mi, że chcę go zniszczyć. Krzyczał, że nic nie umiem. Stawiał mi za wzór pracę innych ludzi, mówiąc, że nigdy nie będę w stanie im dorównać". - Kilka godzin później znów bardzo mnie doceniał, a po kolejnych krytykował za kolor skarpetek czy jakość koszul, które nosiłem – dodał.



Jasina wspominał też, że kiedy wyszedł ze szpitala, gdzie trafił w związku z przemęczeniem w pracy i załamaniem nerwowym, minister w czasie spotkania z nim przywołał Wielką Pardubicką i spytał czy Jasina wie, co robi się z końmi, które złamią sobie nogi. - Odpowiedziałem, że strzela się do nich, zabija. Minister odpowiedział, że on mi tego nie zrobi - dodał.