Nowacką spytano w jaki sposób przyciągnąć do pracy w szkole młodych nauczycieli w sytuacji, gdy w wielu szkołach nadal ich brakuje.



Barbara Nowacka: Oddech wolności sprawia, że młode osoby chętniej przychodzą do pracy w szkołach

- Kiedy rozpoczynałam pracę w resorcie, wraz z premierem (Donaldem) Tuskiem i ministrem (finansów Andrzejem) Domańskim zdecydowaliśmy, że nauczyciele, którzy właśnie wchodzą do zawodu będą mieli podwyżkę trochę wyższą, 33-procentową - przypomniała minister edukacji.



- Mam sygnały od młodych nauczycieli, że dla nich bardzo ważna jest autonomia, poczucie tego, że nauczyli się po to, by czuć się w szkole swobodnymi w realizowaniu podstawy programowej. Ten oddech wolności, to zrzucenie kagańca, wyrzucenie partyjniactwa ze szkół też przyczynia się do tego, by te młode osoby przychodziły do pracy w szkołach – dodała.



- Ja widzę progres, chociażby w tym, że 1/3 białych plam dotycząca braków psychologów w szkołach, szczególnie widać to tu na Podkarpaciu, jest zmniejszona. To jest powolny sukces, ale to jest sukces – zaznaczyła Nowacka.