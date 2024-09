Na finiszu kampanii sądy depczą Donaldowi Trumpowi po piętach

Bez względu na skalę kary, prawnicy byłego prezydenta będą się odwoływać od decyzji sądu, a to może trwać latami

– Kontynuowanie postępowania wyrządzi bezpośrednie i nieodwracalne szkody prezydentowi Trumpowi – czołowemu kandydatowi w wyborach prezydenckich w 2024 r. – oraz wyborcom – napisali we wniosku sądowym prawnicy Trumpa Todd Blanche i Emil Bove.

Jeżeli sprawa zostanie w sądzie okręgowym, to ten wymierzy karę we wrześniu. A sąd może go skazać np. na prace społeczne, areszt domowy, a nawet do czterech lat więzienia. Przy czym, biorąc pod uwagę, że to pierwszy wyrok Trumpa, eksperci spodziewają się łagodnej kary. Przy czym, bez względu na skalę kary, prawnicy byłego prezydenta będą się odwoływać od decyzji sądu, a to może trwać latami.

Na margines zepchnięte zostało postępowanie w sprawie kryminalnych zarzutów o ingerencję w wyniki wyborów w Georgii. Prawnikom Donalda Trumpa udało się uwikłać w kontrowersje czołową prokurator w tej sprawie Fani Willis. Teraz sąd apelacyjny rozpatruje, czy może zdyskwalifikować ją z prowadzenia sprawy, ale do rozprawy w tej sprawie jeszcze długa droga.

Niemniej jednak spokój Trumpa na ostatnim odcinku szlaku wyborczego zakłócić może apelacja sądowa wniesiona przez biuro prokuratora specjalnego Jacka Smitha dotycząca odrzuconych przez sąd niższej instancji zarzutów, że były prezydent przetrzymywał bezprawnie dokumenty wagi państwowej w swojej prywatnej rezydencji na Florydzie. Poza tym biuro Smitha złożyło też nieco okrojoną wersję wcześniejszych oskarżeń wobec Trumpa dotyczących jego próby ingerencji w wybory prezydenckie w 2020 r. Ta wersja zarzutów jest jednak tak sformułowana, że obchodzi niedawne orzeczenia Sądu Najwyższego przyznające byłym prezydentom immunitet.