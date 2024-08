- Przypominam, że kłamstwo ma krótkie nogi. To, co dzisiaj spotkało PiS, w przyszłości spotka reżim Tuska. Komuna miała być wieczna, a wieczna nie była, więc i reżim rządu Donalda Tuska się skończy, prędzej czy później – oświadczył Błaszczak. Uczestniczący w konferencji rzecznik PiS Rafał Bochenek stwierdził, że "reżim Donalda Tuska użył metod administracyjnych do zniszczenia opozycji".

Mateusz Morawiecki: Haniebna decyzja PKW

Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem decyzji PKW na medialne doniesienia zareagował były premier Mateusz Morawiecki. Decyzję o odrzuceniu sprawozdania nazwał „haniebną”, a jako jej cel wskazał „zemstę i marginalizację opozycji”.

Morawiecki uważa, że koalicja chce osłabić opozycję w obawie przed przegraną kandydata obozu rządzącego w wyborach prezydenckich i działa na zasadzie „nie możesz ich pokonać? To ich zlikwiduj”. Były premier zapowiedział wystąpienie na drogę sądową.

„Przeciwstawiamy się próbom zniszczenia polskiej demokracji. Będziemy o nią walczyć, samodzielnie zbierając fundusze na kampanię! Nie dla monopolu na władzę w Polsce!” - zakończył.

Jacek Sasin: Obronimy wolność!

„Koalicja 13 grudnia wypełniła treścią symbolikę związaną z datą powstania rządu Donalda Tuska” - napisał z kolei Jacek Sasin, według którego decyzja PKW ma doprowadzić do „finansowanego zagłodzenia” PiS.