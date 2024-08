Śledztwo w sprawie korupcji przy organizowaniu i procedowaniu zakupu towarów RARS wszczęto 1 grudnia 2023 roku w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. W kwietniu przejął je Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Śledczy uważają, że w okresie od 23 lutego 2021 r. do 27 listopada 2023 r. w Warszawie, pracownicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dopuścili się, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego.

Były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał K., bliski współpracownik byłego premiera Mateusza Morawieckiego, będzie poszukiwany listem gończym. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie.



Paweł Sz. to twórca i założyciel firmy „Red is Bad”, produkującej tzw. odzież patriotyczną. Sz. otrzymywał z RARS lukratywne zlecenia bez przetargów, m.in. na dostawy sprzętu ochronnego podczas pandemii, agregatów prądotwórczych dla Ukrainy czy materiałów do zabezpieczania ukraińskich zabytków.



Gdzie są Michał K. i Paweł Sz.?

Zarzuty wobec obydwu podejrzanych prokuratura ujawniła w środę. Nie zostały im formalnie przedstawione, ponieważ nieznane jest miejsce ich pobytu.