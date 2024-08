Tomczak w programie „Tłit” WP pytany był o poniedziałkowy wpis Szymon Hołowni na Twitterze. Marszałek Sejmu zapowiedział, że Polska 2050 nie poprze programu „Kredyt #naStart”, funkcjonującego pod potoczną nazwą „kredyt 0 proc.” (takiego sformułowania użył marszałek Sejmu”. „Nie poprzemy, bo to jest propozycja dla deweloperów, a nie dla ludzi potrzebujących mieszkania” – zauważył lider Polski 2050, podkreślając, że jest to „propozycja, która doprowadzi do jednego: do wzrostu cen mieszkań”.



– Po pierwsze, jest to niezrozumiałe, dlatego, że nie ma propozycji kredytu 0%, tylko jest propozycja kredytu „Mieszkanie na start” – to jest zupełnie inna propozycja (wiceminister mówi w istocie o projekcie „kredytu #naStart” – „Mieszkanie na start” to jeszcze inny program - dotyczy dopłat do czynszu dla osób, które wynajmują nowe mieszkanie lub mieszkanie oddane do użytku po rewitalizacji – przyp. red.). Dwa, myślę, że dzisiaj, niestety, w wypowiedziach wielu polityków, co widać, mieszane są te różne propozycje rządu, takie jak „Mieszkanie na start” („kredyt #naStart” – red.) z kredytem gwarantowanym 2%, który przygotował PiS w poprzednim roku – powiedział Tomczak, pytany o wpis Hołowni.

Co wpływa na cenę mieszkania? Jacek Tomczak: W tym roku nie mamy dopłat do kredytów, a ceny rosną

Zdaniem wiceministra z Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe — Trzecia Droga „często politycy dzisiaj, mówiąc o »kredycie na start«, myślą o programie PiS-u, który popełnił wiele błędów”, a „te błędy zostały dokładnie zanalizowane”. – Co więcej, ja byłem też jednym z krytyków tego programu, a więc Ministerstwo Rozwoju i Technologii, przygotowując tę propozycję dzisiaj bardzo odpowiedzialnego, bardzo szerokiego programu mieszkaniowego, doskonale zdaje sobie sprawę, jakie były rafy tamtego projektu. I te wszystkie błędy zostały wyeliminowane w „kredycie #naStart”, który jest bardzo dobrze przygotowanym, przemyślanym produktem, ale też jest tylko elementem dużej polityki mieszkaniowej. Pamiętajmy, że dzisiaj polityka mieszkaniowa, którą przygotowaliśmy, to (...) od 1989 roku największa ilość środków, która będzie przeznaczona na to, żeby wytworzyć większą ilość mieszkań, bardziej dostępnych mieszkań dla Polaków, w różnych segmentach – mówił.



Wiceminister rozwoju przekonywał, że na cenę mieszkania ma wpływ wiele „czynników makroekonomicznych, podatkowych, kwestia obciążeń pracy, inflacji”. – Ostatnie lata 2018-2023 – ceny mieszkań rosną. PiS nie zrobił żadnych sensownych programów mieszkaniowych przez 8 lat – stwierdził. – Przez 30 lat ceny mieszkań rosną, niestety. Natomiast w ostatnich latach, w wyniku działań PiS-u, przede wszystkim inflacji, wysokich wzrostów cen energii, wzrostu też ozusowania, Nowego Ładu, wzrostu podatków, PiS doprowadził do ogromnego wzrostu cen mieszkań – kontynuował.