Tuż po tym zamachu Musk, najbogatszy człowiek świata, ogłosił swoje poparcie dla Trumpa. W 2020 roku Musk popierał Joe Bidena, ale w ostatnim czasie wielokrotnie podkreślał, że Partia Demokratyczna skręciła zbyt bardzo w lewo, by mógł ją dalej popierać.



Trump w trakcie rozmowy z Muskiem zapowiedział, że zamierza powrócić do Butler w Pensylwanii, gdzie doszło do zamachu. Kolejny jego wiec w tym mieście ma się odbyć w październiku.



Donald Trump atakuje Kamalę Harris za to, że jako kandydatka na prezydenta nie udziela wywiadów

W dalszej części rozmowy były prezydent przekonywał - nie uzasadniając tego w żaden sposób - że Rosja nie najechałaby Ukrainy, gdyby to on był prezydentem. Chwalił też prezydenta Rosji Władimira Putina, prezydenta Chin, Xi Jinpinga i przywódcę Korei Północnej, Kim Dzong Una, za to, że są „najlepsi w swojej grze” (ang. top of their game).



Trump atakował też wiceprezydent Kamalę Harris, kandydatkę Partii Demokratycznej na prezydenta USA, która zastąpiła w tej roli Joe Bidena. Biden w lipcu ogłosił, że — mimo wygrania prawyborów — nie będzie starał się o drugą kadencję. - Nie udzieliła wywiadu, odkąd całe to oszustwo się zaczęło — powiedział Trump, który już wcześniej przekonywał, że Biden został odsunięty od kandydowania w wyborach w wyniku „zamachu” w Partii Demokratycznej.



Były prezydent z uznaniem wyrażał się też o polityce Muska wobec pracowników firm miliardera. - Jesteś najlepszym przycinaczem (ang. cutter) (...). Wchodzisz i mówisz: „Chcecie odejść?”. Oni decydują się na strajk — nie wymienię nazwy firmy — ale decydują się na strajk. A ty mówisz: „W porządku, jesteście wszyscy zwolnieni” - powiedział.