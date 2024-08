Z badania dotyczącego wyborów parlamentarnych w 2023 roku wynikało, że na kampanię w mediach społecznościowych poszło 15,6 mln zł. Tym razem wydatki pięciu największych komitetów wyniosły dużo mniej, bo 5,2 mln zł, jednak stawka wyborów była zdecydowanie niższa.

306 mln razy wyświetlane były reklamy KO Jeśli chodzi o odsłony poszczególnych spotów, liderem była Konfederacja

Czy to dużo? Np. w 2023 roku pięć komitetów, które wprowadziły posłów do Sejmu, wydało łącznie na kampanię ponad 130 mln zł. Oznaczałoby to, że wydatki na media społecznościowe to wciąż ułamek kosztów kampanii. Jednak eksperci w fundacji Batorego nie ukrywają, że nie udało im się poznać całej skali wydatków. „Platformy takie, jak TikTok czy X w ogóle nie udostępniają w sposób systematyczny danych dotyczących treści politycznych” – piszą eksperci, wyjaśniając, że opierają się wyłącznie na danych firm Alphabet (właściciela m.in. Google’a i YouTube’a) oraz Meta (Facebook).

A i tak liczba treści może robić wrażenie. Reklamy pięciu największych komitetów przed eurowyborami wyświetlono łącznie około 769 mln razy, czyli każdy uprawniony do głosowania zetknął się z nimi średnio 27 razy.

Wybory do PE. W mediach społecznościowych najlepiej poradziła sobie KO

Kto wygrał w mediach społecznościowych? Zdaniem badaczy najbardziej efektywną kosztowo kampanię przeprowadziła Koalicja Obywatelska, która za tysiąc wyświetleń reklam zapłaciła 5,23 zł. Na drugim biegunie była Lewica, która wydała 9,49 zł. Fundacja Batorego twierdzi jednak, że powodem mogło być targetowanie reklam: kierowanie treści KO do szerokiego grona odbiorców, Lewicy zaś – do mniejszych i bardziej specyficznych grup.

Zdaniem badaczy, biorąc pod uwagę wszystkie komitety, najczęściej wyświetlane były reklamy KO, na które internauci natrafili około 306 mln razy, jednak jeśli chodzi o odsłony poszczególnych spotów, liderem była Konfederacja. Nie zawsze wydatki na kampanię w mediach społecznościowych przekładały się na sukces wyborczy, o czym mogą świadczyć przykłady Stefana Krajewskiego z Trzeciej Drogi i Karola Karskiego z PiS, którzy dysponowali wyjątkowo wysokimi budżetami, przekraczającymi 50 tys. zł, ale nie uzyskali mandatu. jeśli zaś chodzi o autorów najskuteczniejszych kampanii, oprócz Brauna i Budy byli nimi Borys Budka, Bartłomiej Sienkiewicz (obaj z KO) oraz Beata Szydło z PiS, którzy na każdy zdobyty głos wydali 2 grosze.