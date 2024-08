Z sondażu Ipsos opublikowanego w czwartek wynika, że Harris w skali całego kraju uzyskuje 42 proc. poparcia, a Trump — 37 proc. W sondażu Reuters/Ipsos z 22-23 lipca, tuż po decyzji Bidena o wycofaniu się z wyborów, Harris uzyskiwała 37 proc. przy 34 proc. Trumpa. Te i inne sondaże wskazują, że Harris zastępując Bidena w roli kandydata na prezydenta zniwelowała sondażową przewagę, jaką nad kandydatem Partii Demokratycznej miał były prezydent.



W ostatnich dniach Harris ogłosiła, że jej kandydatem na wiceprezydenta będzie gubernator Minnesoty, Tim Walz. Na konferencji prasowej w Palm Beach Trump stwierdził, że zarówno Harris, jak i Walz to „słabi kandydaci”.



Donald Trump odpowiada na pytanie o słowa na temat Kamali Harris, która „stała się czarnoskóra”

Trump ubolewał też, że nie będzie miał okazji zmierzyć się z Bidenem w wyborach, które odbędą się 5 listopada sugerując, że prezydent padł ofiarą „spisku” w szeregach Partii Demokratycznej, którego celem było odsunięcie go od kandydowania.



Trump był też pytany o swoją kontrowersyjną wypowiedź na temat Harris i tego, że „stała się ona czarnoskóra” kilka lat temu (Harris ma hinduskie i afroamerykańskie korzenie). W odpowiedzi były prezydent stwierdził, że pytania o to należy zadawać Harris. - To ona to powiedziała, ja tego nie powiedziałem... Dla mnie to się nie liczy. Ale dla niej, z jej punktu widzenia, sądzę, że to brak szacunku wobec obu (mniejszości etnicznych), niezależnie od tego czy mowa o Hindusach czy czarnoskórych, sądzę, że to brak szacunku do obu — stwierdził. Trump nawiązał tym samym do wypowiedzi w czasie wywiadu, jakiego udzielał czarnoskórym dziennikarzom, gdy sugerował, że Harris podkreślała najpierw swoje hinduskie korzenie, a następnie, gdy została kandydatką na wiceprezydenta, zaczęła kłaść nacisk na to, że jest Afroamerykanką.



Donald Trump zarzuca Kamali Harris, że ta nie udziela wywiadów

Były prezydent kpił też z frekwencji na wiecach Harris sugerując, że jest ona znacznie niższa niż na jego wiecach. Mówił też, że gdy przemawiał do swoich zwolenników 6 stycznia 2021 roku — w dniu, gdy doszło do ataku na Kapitol — słuchający go tłum był tak liczny jak ten, który słuchał przemówienia dr. Martina Luthera Kinga z 1963 roku, w którym padły słynne słowa „Miałem sen” (ang. I have a dream).