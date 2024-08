Odnosząc się do wpisu Kamińskiego Siemoniak napisał, że "nie znalazł żadnych śladów tego, że minister Kamiński zajmował się w jakikolwiek sposób sprawą uwolnienia Poczobuta".

- Może mówić dowolne rzeczy. prawda jest taka: nie został uwolniony. Może dowolne rzeczy opowiadać Kamiński, może atakować nasz rząd, fakty są takie: rząd PiS-u nic nie zrobił takiego, by Poczobut był uwolniony. A swoją drogą, ponieważ jest to dziennikarz „Gazety Wyborczej”, niespecjalnie chyba serce politycy PiS-u mieli do tego, by Poczobutem się zajmować - dodał.



Tomasz Siemoniak o działaniach Mariusza Kamińskiego w sprawie uwolnienia Andrzeja Poczobuta: Można dowolne rzeczy powiedzieć

- Najlepiej, aby ci ludzie (politycy PiS, członkowie rządu Mateusza Morawieckiego — red.) o tych rzeczach mniej mówili, albo w ogóle nie mówili — podsumował. Siemoniak zarzucał też krytykującym rząd Donalda Tuska w tej sprawie, że "pokazują, że nie ma ani cienia myślenia państwowego".



- Szukamy najkorzystniejszej ścieżki takiej, aby Andrzej Poczobut znalazł się w Polsce. Robimy wszystko co możliwe, angażujemy nasze służby dyplomatyczne i specjalne w tej sprawie. Te sprawy lubią ciszę - mówił też szef MSWiA.



Na pytanie czy Kamiński kłamie mówiąc, że prowadził działania w sprawie uwolnienia Poczobuta, Siemoniak odparł, że "skoro nie ma efektu, to można dowolne rzeczy powiedzieć". - Trzymajmy się faktów - podsumował.