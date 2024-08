Z kolei opinię o racji prezydenta podzielają głównie głosujący na opozycję, czyli PiS i Konfederację (83 proc.), osoby z wykształceniem podstawowym (56 proc.), które oglądają TV Republika (78 proc.). W większości są to osoby wierzące i praktykujące (63 proc.). Na to, że w sporze tym nie ma racji ani rząd, ani prezydent, wskazują głównie wyborcy niegłosujący (15 proc.), którzy informacje o świecie czerpią głównie z informacji w TVP (29 proc.).

Spór o kształt polityki zagranicznej realizowanej przez ambasadorów

Spór kompetencyjny pomiędzy rządem, którego twarzą jest minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, a prezydentem Andrzejem Dudą rozpoczął się w zasadzie zaraz po zmianie rządu. Odwołanie niektórych ambasadorów przedstawiciele rządu tłumaczą faktem, że chcą, aby nowi dyplomaci realizowali politykę, która jest kreowana przez obecną administrację. Z kolei prezydent Andrzej Duda wskazuje, że takie kroki powinny być z nim uzgadniane. Skutkiem tego może być to, że nowi przedstawiciele Polski pojadą na placówki jako chargé d'affaires, czyli pełnomocnicy ambasadora, osoby kierujące ambasadą w jego zastępstwie.

Do kraju wrócił Marek Magierowski

Właśnie do kraju wrócił wezwany do Polski przez MSZ ambasador Polski w USA Marek Magierowski, były szef Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Dudy i były ambasador RP w Izraelu. „Garnitur zdjęty. Opuszczam placówkę w Waszyngtonie i lecę do Warszawy. Wszystkie porażki były moje i tylko moje. Osiągnięcia? Zasługi należą się wyłącznie fantastycznemu zespołowi polskiej ambasady w USA. I na koniec: bądźcie cierpliwi, nasłuchujcie i dowiecie się...” – napisał na portalu X. Ambasador Magierowski został wezwany do Warszawy po 15 lipca – informował wcześniej szef gabinetu prezydenta RP Marcin Mastalerek. MSZ chciał, by ambasador opuścił placówkę dopiero po szczycie NATO w Waszyngtonie. Magierowskiego w roli ambasadora Polski w USA ma zastąpić senator KO, były minister obrony Bogdan Klich. Zgody na tę kandydaturę nie wyraża jednak prezydent Andrzej Duda.