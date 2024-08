Oznacza to zdecydowaną zmianę w stosunku do tego, co miało miejsce za rządów PiS. W 2019 roku posłowie Nowoczesnej zgłosili projekt ustawy przewidujący, gdzie i w jakich sytuacjach podnosi się flagę UE. Bogdan Święczkowski, ówczesny zastępca prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, wysłał do Sejmu negatywną opinię, z której wynikało, że nie ma powodu, by faworyzować UE. Dużo miejsca poświęcił wywodom, że flaga UE, patrząc na to od strony prawnej, nie istnieje.