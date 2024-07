Kamala Harris chce przejąć władzę. "Startuję w wyborach na prezydenta USA"

"Nazywam się Kamala Harris i kandyduję na prezydenta Stanów Zjednoczonych" - napisała wiceprezydent USA w wiadomości opublikowanej w czwartek w serwisie X (dawniej Twitter).

Do wpisu Kamali Harris dołączono 79-sekundowe nagranie. "W tych wyborach każdy z nas mierzy się z pytaniem: w jakim kraju chcemy żyć?" - pytała w klipie kandydatka. "Są tacy, którzy uważają, że powinniśmy być państwem chaosu, strachu, nienawiści" - oceniła w momencie, gdy na ekranie pojawiła się twarz kandydata republikanów, byłego prezydenta Donalda Trumpa.

Kamala Harris kandyduje w wyborach na prezydenta USA. "Wybieramy wolność"

"Ale my, my wybieramy coś innego. Wybieramy wolność" - dodała. Kontynuowała, że chodzi nie tylko o wolność do przetrwania, ale do osiągnięcia sukcesu, a także o "wolność do bycia bezpiecznym od przemocy przy użyciu broni palnej", "wolność do podejmowania decyzji o swoim ciele" (chodzi o aborcję). "Wybieramy przyszłość, w której żadne dziecko nie żyje w biedzie, gdzie wszystkich nas stać na opiekę zdrowotną, gdzie nikt nie stoi ponad prawem" - powiedziała w nagraniu Kamala Harris, a przy tych ostatnich słowach w jej spocie reklamowym znów pojawiła się podobizna Donalda Trumpa.

"Wierzymy w obietnicę, jaką jest Ameryka, i jesteśmy gotowi o nią walczyć, ponieważ kiedy walczymy, wygrywamy" - oświadczyła wiceprezydent USA, apelując o wsparcie jej kampanii.