Biden o Kamali Harris: Doświadczona i twarda

W orędziu Biden chwalił swój dorobek na stanowisku prezydenta USA. Mówił, że za czasów jego rządów Stany Zjednoczone wyszły z kryzysu. - Mamy dziś najsilniejszą gospodarkę na świecie, stworzyliśmy prawie 16 milionów nowych miejsc pracy, to rekord. Pensje wzrosły, inflacja wciąż spada - mówił.

- Za kilka miesięcy naród amerykański wybierze kurs przyszłości Ameryki. Dokonałem wyboru, przedstawiłem swe zapatrywania. Chciałbym podziękować naszej wspaniałej wiceprezydent Kamali Harris. Jest doświadczona, jest twarda, jest zdolna - powiedział Joe Biden. - Teraz wybór należy do was, do Amerykanów - zaznaczył, wzywając do "zachowania demokracji".

Wiek prezydentów USA od 1933 roku PAP

Wybory na prezydenta USA. Joe Biden wycofał się z wyścigu

Joe Biden jako pierwszy prezydent USA od czasów Lyndona Johnsona zrezygnował z ubiegania się o drugą kadencję w Białym Domu. W listopadowych wyborach prezydent miał zmierzyć się z kandydatem republikanów, byłym prezydentem Donaldem Trumpem. Po tym, jak zdaniem komentatorów Biden wyraźnie przegrał organizowaną przez CNN debatę z Trumpem, pojawiły się głosy, że powinien wycofać się z wyścigu o prezydenturę. Po debacie, w czasie której Biden wypowiadał się niewyraźnie, gubił wątek i nie patrzył na swojego rywala, w USA zaczęto zadawać pytania czy - ze względu na stan zdrowia i zaawansowany wiek - Biden jest w stanie dalej sprawować urząd prezydenta. Początkowo Biden zapowiadał, że nie wycofa się z wyborów, ale później zmienił zdanie.