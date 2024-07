Paweł Gancarz: Dolny Śląsk traktujemy jako infrastrukturalne serce Polski

A co z CPK? Jak odbiera pan niedawne zapowiedzi premiera Tuska i jego współpracowników nie tylko co do lotniska, ale i linii Y, która ma połączyć duże miasta, w tym Wrocław?

Mam swoje zdanie na ten temat. Przypominam jednak, że jestem byłym wiceministrem infrastruktury i chociaż bezpośrednio za ten projekt nie odpowiadałem, to nie czułem się zobowiązany, by udzielać na ten temat informacji. Był taki moment wręcz nagonki na Ministerstwo Infrastruktury za ten projekt. Będąc poza ministerstwem, mogę powiedzieć, że jestem zwolennikiem budowy centralnego lotniska i szybkich połączeń kolejowych między stolicami województw a tym lotniskiem. Nie może być tak, że z Warszawy koleją do Wrocławia jedzie się dłużej niż samochodem. Szybki transport kolejowy do stolicy np. w ciągu 1 godziny 40 minut to jest przyszłość. Już nie mówiąc o lotnisku, z którego będzie można polecieć do każdego miejsca na świecie codziennie. I nie mówiąc o możliwościach cargo. Widzę plus w tym rozwiązaniu.

Co jeszcze wskazuje pan jako najważniejsze dla rozwoju województw i dla priorytetów samorządu na tę kadencję?

Tak jak wspominałem – to między innymi kwestie drogowe. Polska Wschodnia przez ostatnie 20 lat nadrobiła zaległości w tej sferze, u nas nadal jest dużo do zrobienia. Co do innych priorytetów to oczywiście też ochrona zdrowia i bardzo ważny projekt Dolnośląskiego Szpitala Onkologicznego – to prawie 1 mld 200 mln zł. Ważna jest też reorganizacja ochrony zdrowia, tak aby ochronę zdrowia w regionie przestawić na inne tory. To potrwa kilka lat, ale mamy takie ambicje. Ważne dla władz województwa będą też NGO-sy, jak ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, sołtysi. Znam dobrze te środowiska. Moje środowisko, czyli PSL, stawia też na OZE. Wzorcem w tym temacie jest dla mnie poseł Marek Sawicki, który np. mówił o energetyce na poziomie powiatowym, jak biogazownie stabilizujące system energetyczny. To wszystko szereg problemów i wyzwań, które będziemy na Dolnym Śląsku rozwiązywać. Do tego dochodzą kwestie gospodarki odpadami, gdzie akurat uważam, że większą odpowiedzialność powinny przejąć władze centralne, np. poprzez wyznaczenie lokalizacji spalarni odpadów.

A na ile stabilna jest koalicja na Dolnym Śląsku? Przetrwa pięć lat?