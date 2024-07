To możliwy scenariusz, bo prokuratura zapowiedziała, że się odwoła od decyzji sądu pierwszej instancji. Zawsze można też stać na stanowisku, tak jak władze PiS, że Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy nie jest instytucją unijną. Zawsze też można powiedzieć, że prawo krajowe u nas ma wyższość nad prawem międzynarodowym i w tym wypadku my go nie uznajemy. Wolałbym, żeby sąd uznał go najpierw, po procesie, za winnego i żeby trafił do więzienia na podstawie prawomocnego wyroku, a nie najpierw do aresztu wydobywczego, bo to jest forma nadużywana. Romanowski nikogo nie zabił, nie dokonał rozboju, tylko jest podejrzewany o nadużycie władzy. To, co zrobił Romanowski i inni ministrowie z Funduszem Sprawiedliwości, to jest klasyczny przykład nadużycia władzy, przestępstwa urzędniczego. Co do zasady, te przestępstwa powinny być karane i to surowo, ale wyrokami prawomocnymi, a nie wielomiesięcznym czy nawet wieloletnim aresztem wydobywczym.

U nas niestety jest odwrotna praktyka i później często ci ludzie zostają męczennikami. To procedury, które Ziobro wprowadził, a teraz jego ludzie przez nie cierpią. To nie jest dobry kierunek rozwoju polskiego prawa i kultury politycznej. Ciągle idziemy w kierunku pogarszania standardów i rozwalania praktyk, które nie były takie złe.

Politycy PiS twierdzą, że mamy państwo mafijne, jest łamane prawo, a demokracja jest niszczona przez „bodnarowców”. Czy Polacy mogą mieć wrażenie, że po zmianie władzy nadszedł czas politycznej zemsty?

Niewiele uda się PiS tą argumentacją zdziałać. Mamy trzy grupy w Polsce. Zwolenników obecnej władzy, których żadne argumenty PiS nie przekonają, bo PiS dla nich z definicji kłamie. Mamy zwolenników PiS, którzy i bez wszystkich wypowiedzi już wiedzą, że Tusk to jest niemiecki agent, a Polska jest w szponach mafii złodziejskiej, niemiecko-rosyjskiej. I wreszcie mamy trzecią grupę, o którą walka toczy się między tymi pierwszymi dwoma grupami, która już w większości zobojętniała. Oni po prostu uważają, że w Polsce używa się języka nieadekwatnego do rzeczywistości. Rzuca się najcięższe oskarżenia i później nic z tego nie wynika.

Oskarżenia PiS są w tym sensie nieprzekonywające, że oni też robili bardzo podobne rzeczy, a teraz zamienili się rolami. Najlepszym przykładem były permanentne ataki w czasach rządu PiS na polityków PO i innych formacji opozycyjnych, że oni skarżą na Polskę w Brukseli. Teraz byliśmy świadkami, jak w Strasburgu grupa europosłów w obronie ministra Romanowskiego, pod Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy, urządziła konferencję prasową i tam lamentowała, że Romanowski jest prześladowany i nie ma w Polsce demokracji. To jest dokładnie „skarżenie za granicą”, o co wcześniej oskarżali PO, a teraz sami to robią.