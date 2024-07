Trump przekonywał, że zginąłby, gdyby nie przekręcił głowy w prawo, by przeczytać tekst z tabeli dotyczącej nielegalnych imigrantów. W tym momencie miał paść strzał, który trafił go w ucho. Trump przekonuje, że gdyby nie wykonał tego ruchu zostałby postrzelony w głowę.



W rozmowie z „New York Post” były prezydent mówił też, że gdy agenci Secret Service sprowadzali go ze sceny on chciał nadal przemawiać do wyborców.



Wiele osób mówi, że Bogu zawdzięczam, że wciąż tu jestem Donald Trump, były prezydent USA

Donald Trump: Nie zginąłem, a mam ikoniczne zdjęcie

Trump wyjaśnił też, dlaczego, gdy był sprowadzany ze sceny prosił, aby pozwolono mu założyć buty. Jak stwierdził, gdy agenci Secret Service rzucili się na niego, by ochronić go przed strzałami, zrobili to tak gwałtownie, że buty spadły mu z nóg.



Były prezydent pochwalił też agentów Secret Service za zastrzelenie zamachowca. - Zdjęli go jednym strzałem między oczy — powiedział.



O zdjęciu, które wykonano mu po zamachu, na którym widać jak zakrwawiony Trump unosi w górę zaciśniętą pięść, były prezydent mówił, że jest „ikoniczne”. - Wiele osób mówiło mi, że to najbardziej ikoniczne zdjęcie, jakie widzieli. Mają rację, a ja nie umarłem. Zazwyczaj trzeba umrzeć, żeby mieć takie ikoniczne zdjęcie — dodał.