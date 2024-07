Dwóm największym partiom spada poparcie. Kto zyskuje w sondażu?

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię Opinia24, ponad połowa ankietowanych wzięłaby udział w wyborach parlamentarnych, gdyby odbywały się one w najbliższą niedzielę.

Największym poparciem cieszy sie Koalicja Obywatelska

W lipcu największym poparciem wśród osób zdecydowanych, by wziąć udział w wyborach, cieszy się Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 31,4 proc. głosów. Oznacza to spadek o 1,8 punktu procentowego w stosunku do czerwcowego badania tej samej pracowni. Drugie miejsce w sondażu zajęło Prawo i Sprawiedliwość, mające 27,1 proc. poparcia. To o 1,7 pp. mniej niż przed miesiącem.

Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja. Na to ugrupowanie swój głos oddałoby 13,8 proc. respondentów. To wzrost o 2,3 pp. w stosunku do poprzedniego badania.

Trzecia Droga może liczyć na głosy 11,6 procent badanych (wzrost o 3,5 pp.), zaś Lewica na głosy 9 proc. badanych (wzrost o 1,4 pp.). 4,6 proc. Polaków zadeklarowało, że nie wie, na kogo oddałoby głos.