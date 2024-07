Prokurator Mariusz Marciniak z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku poinformował, że w ocenie śledczych „brak jest podstaw do odmowy wszczęcia śledztwa w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków w latach 2016–2020 przez byłego ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej”.

Zawiadomienie w tej sprawie w czerwcu złożyła do prokuratury Najwyższa Izba Kontroli. Po przeprowadzonej kontroli realizacji przekopu Mierzei Wiślanej złożono dwa zawiadomienia do prokuratury i jedno do rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

Kontrola NIK. Zarzuty do prac wokół budowy przekopu Mierzei Wiślanej

Kontrolerzy NIK ustalili, że Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni do czasu aktualizacji programu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską" w 2020 r. zaciągał zobowiązania w celu sfinansowania jego realizacji przekraczając o 157,7 mln zł całkowity budżet programu, a co gorsza, z tych środków dokonywał wydatków na cele niesłużące jego realizacji. Co więcej, sporą część inwestycji realizował z naruszeniem zasad - rzetelności, legalności, gospodarności i celowości.