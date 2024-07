Der Spiegel: celem propagandy Kremla jest sianie strachu

Dokument Kolessowa stał się punktem wyjścia do opracowania doktryny dla operacji dezinformacyjnych rosyjskich służb na Zachodzie. Jej ostateczna wersja powstała między styczniem a majem 2023 r. i nosi oficjalną nazwę „Projekt SWR”, przy czym „o” ma formę kuli ziemskiej.

Rozbudzać emocje, siać strach

Punktem wyjścia była radykalna krytyka dotychczasowych poczynań, które zdaniem autorów zakończyły się całkowitym fiaskiem. Nieskuteczne okazało się też działanie poprzez stacje propagandowe w rodzaju Sputnika czy RT.

Celem propagandy nie powinno być przemawianie do rozsądku odbiorców i próba przekonania ich do rosyjskich argumentów. Przyszłe kampanie muszą oddziaływać na psychikę i emocje zwykłych ludzi czyli 70 – 80 proc. społeczeństwa. Celem jest wzbudzenie strachu – uważa Kolessow.

Dokument zawiera konkretne propozycje – Rosja powinna wbijać klin pomiędzy Ukrainę i państwa wspierające ją, w celu doprowadzenia do podziałów w zachodnich społeczeństwach. Autorzy zalecają wzbudzanie zawiści wobec uchodźców z Ukrainy korzystających z dobrodziejstw systemów społecznych. To „bardzo wydajny” temat do wojny w sieci - piszą autorzy doktryny.

Płatni demonstranci w służbie Putina

Stratedzy Kremla nie ograniczają się do wojny w internecie. Dokument przewiduje też organizowanie masowych protestów w krajach UE. Optymalna liczba demonstrantów to 100 osób, a dla uczestników przewidziane jest wynagrodzenie w wysokości 100 euro od osoby. Zdjęcia i nagrania z protestów powinny być następnie wykorzystywane w sieci – czytamy w dokumencie.