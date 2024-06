Rosja wzmacnia wojnę hybrydową. „W tej chwili szuka słabych punktów Zachodu”

Pozornie przypadkowe ataki mają jedną wspólną cechę: według lokalnych urzędników wszystkie są powiązane z Rosją

– Zagraża nam coś, co nie jest pełnoprawnym atakiem wojskowym, czyli zagrożenia hybrydowe… wszystko, począwszy od ingerencji w nasze procesy polityczne, (podważanie) zaufania do naszych instytucji politycznych, dezinformacja, ataki cybernetyczne (…) oraz akcje sabotażowe przeciwko infrastrukturze krytycznej” – powiedział Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg.

Rod Thornton, starszy wykładowca studiów obronnych w King's College w Londynie, opisuje, że istnieje pewien schemat ataków powiązanych z Rosją. – W ciągu ostatnich kilku miesięcy zdecydowanie nastąpił wzrost liczby tego rodzaju operacji. Jest to dziedzina, w której Rosjanie przyspieszają – powiedział Thornton.

Władimir Putin ​​postrzega wojnę na Ukrainie jako część szerszego konfliktu z NATO

Moskwa nie przyznała się do żadnego z ataków i nie odpowiedziała na prośbę CNN o komentarz, ale prezydent Rosji Władimir Putin dał jasno do zrozumienia, że ​​postrzega wojnę na Ukrainie jako część szerszego konfliktu z NATO i że jego reżim postrzega rząd w Kijowie jako wasala Zachodu. A wraz z każdym zwiększeniem zachodniej pomocy dla Ukrainy – czy to poprzez dostawy nowej broni, czy nałożenie nowych sankcji na Rosję – Kreml wzmaga „pobrzękiwanie szablą”.

Dodał, że Rosja ucieka się do kampanii sabotażu jako alternatywy dla pełnej wojny z NATO, która byłaby dla niej katastrofalna. – Od dawna częścią rosyjskiej doktryny wojskowej jest unikanie prób stawienia czoła NATO na polu bitwy, ponieważ wiedzą, że przegraliby z siłami NATO – powiedział. – To, co robią, to podejmowanie działań poniżej progu konfliktu zbrojnego, więc nie ma powodu do reakcji NATO na podstawie Artykułu 5 – dodał.

Artykuł 5 stanowi podstawową zasadę, zgodnie z którą atak na jednego członka NATO jest atakiem na wszystkich członków. Przywołano go tylko raz – po atakach terrorystycznych Al-Kaidy na Stany Zjednoczone z 11 września.