Viktor Orbán przybył do Moskwy. Premier Węgier ma rozmawiać z Władimirem Putinem

We wtorek Viktor Orbán rozmawiał w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim REUTERS/Valentyn Ogirenko

Viktor Orbán: Trzeba rozmawiać o pokoju

W piątek rano węgierskie radio Kossuth jak co tydzień wyemitowało wywiad z Orbánem. Premier Węgier powiedział w rozmowie, że trudno ocenić jego podróż do Kijowa. Zaznaczył, że dziś między stronami wojny nie ma dialogu. - A bez dialogu trudno sobie wyobrazić, jak będziemy zmierzać w kierunku pokoju - stwierdził dodając, że główne negocjacje pokojowe będą prowadzone Rosję i Ukrainę.

Viktor Orbán przekonywał, że o pokoju trzeba rozmawiać i że kraje Europy mogłyby na tym polu zrobić więcej. Zaznaczył, że przewodnictwo Węgier w Radzie UE (od 1 lipca) nie uprawnia go do prowadzenia negocjacji w czyimkolwiek imieniu. - Jedyne, co robię, to udaję się do miejsc, w których toczy się wojna mogąca mieć wpływ na Węgry i zadaję pytania - podkreślił.

- Należy podjąć kroki na rzecz pokoju, ale Węgry nie mogą wziąć za to odpowiedzialności. Możemy być narzędziem w rękach dobrych ludzi, którzy chcą pokoju, możemy rozpocząć długą drogę, której zakończeniem może być zawieszenie broni lub negocjacje pokojowe - mówił przed wylotem do Moskwy premier Węgier.

- Zawieszenie broni jest dobre dla drugiej strony - tego strony zawsze się obawiają i dlatego wolą utrzymać linię frontu - mówił Orbán, odnosząc się do obaw Kijowa i Moskwy dotyczących tego, że podczas zawieszenia broni jedna ze stron uzyska przewagę, przegrupuje się i wyśle posiłki w pobliże frontu.