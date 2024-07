Łukasz Kmita nie został marszałkiem w Małopolsce. "Pewnie bym wygrał za szóstym razem"

Politycy PiS Łukasz Kmita i Łukasz Smółka podczas nadzwyczajnej sesji sejmiku województwa małopolskiego PAP/Łukasz Gągulski

W piątek sprawę wyboru marszałka województwa małopolskiego na antenie RMF FM komentował Łukasz Kmita, szef małopolskich struktur PiS. Poseł nie zgodził się z opinią, że dostał czarną polewkę od partyjnych kolegów. - Wychodzimy zwycięsko z tego pojedynku. Przypomnę, że Donald Tusk w poniedziałek mówił "odbijamy Małopolskę". Mina działaczy Platformy Obywatelskiej i PSL-u po wczorajszym głosowaniu była wręcz dramatyczna - powiedział.

- Czasem w polityce trzeba zrobić krok do tyłu, żeby zwyciężać - mówił Kmita. - To jest zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości - dodał, odnosząc się do wyboru marszałka. Poseł przekonywał, że Łukasz Smółka (polityk wiązany z byłą premier Beatą Szydło i byłym ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem) to "osoba prezesa Jarosława Kaczyńskiego". Zdaniem Kmity, sukces Smółki to nie zwycięstwo jednej czy innej frakcji w PiS. - Uważam, że w sytuacji, która była, to najlepszy kandydat na marszałka - zaznaczył.

Łukasz Kmita mówi, że szóstym lub siódmym razem by wygrał

– To była także walka z Platformą, bo limuzyny, czarne limuzyny rządowe krążyły po Małopolsce, jeździły do radnych, oferowały spółki Skarbu Państwa - można powiedzieć stosowały klasyczną korupcję polityczną. Jestem bardzo wdzięczny radnym Prawa i Sprawiedliwości, że nie ulegli - powiedział Łukasz Kmita przyznając jednocześnie, że w PiS był "bardzo mocny" spór dotyczący wyboru marszałka. – Z pewnością wygrał Jarosław Kaczyński, wygrało Prawo i Sprawiedliwość – deklarował poseł.

Pytany o swoją kandydaturę Łukasz Kmita powiedział też w RMF FM, że jego odpowiedzialność to gra zespołowa. - Poprosiłem pana prezesa (Kaczyńskiego - red.) o rozważenie możliwości wskazania innego kandydata. Ja wiem, że w świecie polityki to wydaje się jak science fiction, ale właśnie takie są moje wartości - oświadczył.