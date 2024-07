Marszałek Małopolski wybrany za szóstym razem. Politycy komentują

W szóstym głosowaniu radni sejmiku województwa małopolskiego uzyskali większość potrzebną do wyboru marszałka. Zdaniem części komentujących to wydarzenie polityków jest to sukces Jarosława Kaczyńskiego, według innych – porażka prezesa PiS.,