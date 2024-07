Kampania wyborcza Rishiego Sunaka okazała się równie fatalna jak jego rządy

Polityka Camerona nie przeniosła oczekiwanych skutków: dziś kraj jest zadłużony po uszy (jego zobowiązania wynoszą 98 proc. PKB). Spowodowała natomiast, że gdy premier nieopacznie rozpisał w 2016 r. referendum „rozwodowe”, Brytyjczycy dali upust swojej frustracji, głosując za opuszczeniem Unii. Mylnie zrzucili winę za przepełnienie szkół czy szpitali na masową imigrację (głównie Polaków), którą umożliwiło poszerzenie Wspólnoty.

Ale kolejni konserwatywni premierzy nie byli lepsi. Theresa May prowadziła niekończące się negocjacje z parlamentem, aby przepchnąć brexit (nie udało jej się). Boris Johnson, mistrz kłamstw i niespełnionych obietnic brexitowych, odszedł w atmosferze skandalu, kiedy się okazało, że bawi się na imprezach, podczas gdy naród musi stosować drakońskie covidowe reguły oddalenia społecznego. A Liz Truss przetrwała przy Downing Street 10 ledwie 49 dni, tak bardzo przeraziła rynki finansowe swoim radykalnym planem cięcia dochodów państwa.

Czytaj więcej Polityka Kłopoty brytyjskiej prawicy. Rishi Sunak wie, że przegra, ale ma plan - Tylko konserwatyści mogą przeciwstawić się rządowi Partii Pracy - uważa lider brytyjskich konserwatystów, premier Rishi Sunak. W wystąpieniach przed mającymi odbyć się w czwartek wyborami postanowił przekonywać do siebie nie politycznych oponentów, ale tych prawicowych wyborców, którzy rozważają głosowanie na partię Reform UK Nigela Farage'a.

Sunak fatalną kampanią wyborczą kończy swoją równie słabą, niespełna dwuletnią kadencję na czele rządu. A to dał się sfotografować w samolocie na tle napisu Exit, a to wybrał wystawę o „Titanicu” w czasie kampanii w Belfaście: tyleż sygnałów, że pakuje walizki. Szczytem porażki było jednak opuszczenie przed czasem obchodów D-Day w Normandii 6 czerwca (chodziło o wywiad telewizyjny). Premier stoi w końcu na czele kraju, który wielbi pamięć o czasach drugiej wojny światowej, „The Finest Hour”. Z takim przeciwnikiem Lord Binface faktycznie może wygrać.

W powiązanym z konserwatystami „Daily Telegraph” rozgorzała więc dyskusja już nie nad tym, czy torysi mogą wygrać te wybory, ale raczej czy partii Benjamina Disraeliego i Winstona Churchilla grozi całkowity upadek, czy też ma ona jeszcze szanse na odrodzenie. Tom Harris daje tu pozytywną odpowiedź, ale za pół pokolenia. Sherelle Jacobs nie widzi takiej możliwości, w szczególności dlatego, że ugrupowania wdało się w rywalizację z sztandarowym eurosceptykiem i liderem partii Reform UK Nigelem Farage’em, kto bardziej nienawidzi Brukseli.

Ryzyko wybicia się Szkocji na niepodległość opada

Najpoważniejszym problemem polityki torysów mógł być rozpad kraju. Ponad 60 proc. Szkotów głosowało za pozostaniem w Unii więc wyprowadzenie ich siłą ze Wspólnoty przez Londyn mocno wydłużyło i tak już imponującą listę pretensji, jakie miał Edynburg do Londynu. Teraz jednak wydaje się, że ryzyko budowy niezależnego, szkockiego państwa opada. Ale to nie jest zasługa torysów. Chodzi raczej o wynik załamania Szkockiej Partii Narodowej (SNP) po serii skandali korupcyjnych. Do tej pory zbierała ona ponad połowę głosów w prowincji, teraz może liczyć na 33 proc. To, co straciła, przejęli laburzyści (31 proc.).