- Chcemy uzyskać niemiecki gest przyznania się do odpowiedzialności moralnej i zadośćuczynienia wobec ofiar, i cokolwiek uzyskamy będzie to nieskończenie więcej niż to, co uzyskał PiS - oświadczył szef MSZ Radosław Sikorski, pytany w Radiu Zet o słowa kanclerza Niemiec Olafa Scholza w sprawie "wsparcia na rzecz osób ocalałych z okupacji".