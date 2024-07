Rozmowy Tusk-Scholz. Biejat: Nowe otwarcie nie może się wiązać z absolutną uległością wobec Niemiec

– Oczywiście to nie jest dobra wiadomość, że Niemcy, że kanclerz Scholz tak mocno odcina się od kwestii zadośćuczynienia Polakom, no bo umówmy się, że budowanie Domu Polsko-Niemieckiego nie do końca spełnia oczekiwania strony polskiej, natomiast ja mam nadzieję, że jednak ten temat nie zostanie zamknięty – dodała Biejat. - Kwestia pewnych odszkodowań, zadośćuczynień jest nadal kwestią dla Polski i Polaków ważną - zaznaczyła.

Niemcy wywieźli z Polski dobra kultury. Współprzewodnicząca Razem: Można o tym też rozmawiać

Polityk partii Razem zgodziła się z uwagą, że kanclerz Scholz nie przedstawił nawet cienia konkretu na temat środków, jakie Niemcy miałyby przeznaczyć dla "garstki" żyjących jeszcze polskich ofiar II wojny światowej. - Co więcej, kanclerz Scholz zdawał się raczej wskazywać, że chciałby temat zamykać niż otwierać, co z punktu widzenia Niemiec jest zrozumiałe, natomiast oczekiwałabym od rządu polskiego jednak dalszych rozmów na ten temat - powiedziała Biejat.

Wicemarszałek wskazała, że "wachlarz możliwości jest różny". - Mówimy nie tylko o symbolicznym uznaniu tych krzywd, ale np. wiemy, że z Polski zostały wywiezione dobra kultury w dużej ilości. Można o tym też rozmawiać, o dostępie do tych dóbr, o zwrocie części tych dóbr, nie tylko o samych reparacjach, o których mówiło tak szeroko Prawo i Sprawiedliwość, głównie nakręcając emocje antyniemieckie - dodała. Zdaniem Magdaleny Biejat, "najważniejsze jest to, żeby spróbować coś załatwić". - Doceniam nowe otwarcie, ale nie może to się wiązać z absolutną uległością wobec naszego partnera z zachodu - podkreśliła.

Reparacje od Niemiec

Rząd Mateusza Morawieckiego (PiS) w 2022 r. przedstawił raport na temat wysokości strat poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Z raportu wynikało, że straty Polski to 6 bilionów 220 miliardów złotych. Polska miała domagać się od Niemiec odszkodowania za straty materialne i niematerialne w tej wysokości, zrekompensowania ofiarom agresji i okupacji niemieckiej oraz członkom ich rodzin wyrządzonych im szkód i krzywd, podjęcia przez Republikę Federalną Niemiec systemowych działań prowadzących do zwrotu dóbr kultury zagrabionych z Polski, które znajdują się na terytorium Niemiec czy zwrócenia zrabowanych przez państwo niemieckie w latach 1939–1945 aktywów i pasywów polskich banków państwowych i instytucji kredytowych.